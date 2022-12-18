В Нижнем Тагиле сократят число трамваев на маршрутах

«Руководство МУП "Тагильский трамвай" приносит извинения за доставленные неудобства», – добавили в учреждении.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле сократят количество трамваев, выходящих на линию. Это связано со всплеском заболеваемости ОРЗ среди водителей и кондукторов.Как сообщается на сайте МУП «Тагильский трамвай», некоторые рейсы не будут выполняться до выхода достаточного количества водителей и кондукторов с больничного. По 1-2 вагона может быть снято с наиболее частоходящих маршрутов.