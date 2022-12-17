За год в Свердловской области выявили пять картельных сговоров

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В этом году управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выявило пять картельных сговоров. Год назад их было только три. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал руководитель регионального УФАС Дмитрий Шалабодов.Кроме того, было возбуждено 35 административных антимонопольных нарушений в сфере строительства и ремонта, рост составил 21%.Дмитрий Шалабодов пояснил, что картели – это заключение антиконкурентного соглашения на торгах. В основном речь идет о строительстве, в том числе дорожном. Один из последних выявленных картельных сговоров связан с благоустройством спортивных площадок. Общая сумма дохода, полученная тремя участниками торгов в это случае, составила 118 миллионов рублей.Антимонопольщики в 2022 году выписали штрафы на 8,2 миллиона рублей по картельным сговорам. Взыскано 19,5 миллиона рублей с учетом штрафов, назначенных в предыдущих периодах.Всего свердловское УФАС вынесло штрафы по всем видам контроля на 65 миллионов рублей, взыскано 110 миллионов рублей, также с учетом назначенных ранее штрафов.