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В Свердловской области коронавирусом заболели еще 340 человек
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за сутки выявили 340 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 561 312 случаев COVID-19.
Госпитализировано 52 пациента. По выздоровлению выписали 493 человек. Всего вылечились 545 864 свердловчанина.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 897.
Госпитализировано 52 пациента. По выздоровлению выписали 493 человек. Всего вылечились 545 864 свердловчанина.
От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 897.
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