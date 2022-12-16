В Свердловской области коронавирусом заболели еще 340 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 340 случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 561 312 случаев COVID-19.Госпитализировано 52 пациента. По выздоровлению выписали 493 человек. Всего вылечились 545 864 свердловчанина.От коронавируса умер один человек. Общее число летальных исходов – 10 897.