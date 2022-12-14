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В Екатеринбурге перекроют часть улицы Серафимы Дерябиной
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге закроют движение транспорта по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной. Речь идет об участке от Зоологической до дома №34в на Серафимы Дерябиной.
Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Ограничения будут действовать с 9 января по 20 июня 2023 года.
На время перекрытия движение транспорта в обоих направления будет организовано по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной.
Перекрытие связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Ограничения будут действовать с 9 января по 20 июня 2023 года.
На время перекрытия движение транспорта в обоих направления будет организовано по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной.
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