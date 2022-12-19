Возрастное ограничение 18+
Новую меру поддержи вводят для IT-компаний в Свердловской области
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области ввели новую меру поддержки для IT-компаний. Им снизили размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Указ расширяет перечень льгот, предусмотренных майским указом главы региона о мерах поддержки IT-отрасли в области. На 50% сокращается размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Поддержку предоставляют по договорам аренды государственного и муниципального имущества.
Льготой могут воспользоваться средние и малые предприятия, имеющие аккредитацию как IT-компании. На данный момент в регионе зарегистрировано 763 таких предприятия. Чтобы получить меры поддержки, предпринимателям необходимо обратиться в МУГИСО. Министерство разработало типовое заявление с указанием обязательных реквизитов и перечня необходимых документов.
В департаменте информполитики области сообщили, что новая мера поддержки будет действовать с 1 декабря этого года по 31 декабря 2024 года.
Указ расширяет перечень льгот, предусмотренных майским указом главы региона о мерах поддержки IT-отрасли в области. На 50% сокращается размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Поддержку предоставляют по договорам аренды государственного и муниципального имущества.
Льготой могут воспользоваться средние и малые предприятия, имеющие аккредитацию как IT-компании. На данный момент в регионе зарегистрировано 763 таких предприятия. Чтобы получить меры поддержки, предпринимателям необходимо обратиться в МУГИСО. Министерство разработало типовое заявление с указанием обязательных реквизитов и перечня необходимых документов.
В департаменте информполитики области сообщили, что новая мера поддержки будет действовать с 1 декабря этого года по 31 декабря 2024 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области с 1 января вырастет плата за детский сад
19 декабря 2022
19 декабря 2022
За сутки в Свердловской области выявили 378 случаев коронавируса
15 декабря 2022
15 декабря 2022