Новую меру поддержи вводят для IT-компаний в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области ввели новую меру поддержки для IT-компаний. Им снизили размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.Указ расширяет перечень льгот, предусмотренных майским указом главы региона о мерах поддержки IT-отрасли в области. На 50% сокращается размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Поддержку предоставляют по договорам аренды государственного и муниципального имущества.Льготой могут воспользоваться средние и малые предприятия, имеющие аккредитацию как IT-компании. На данный момент в регионе зарегистрировано 763 таких предприятия. Чтобы получить меры поддержки, предпринимателям необходимо обратиться в МУГИСО. Министерство разработало типовое заявление с указанием обязательных реквизитов и перечня необходимых документов.В департаменте информполитики области сообщили, что новая мера поддержки будет действовать с 1 декабря этого года по 31 декабря 2024 года.