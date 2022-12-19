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Новую меру поддержи вводят для IT-компаний в Свердловской области

17.25 Среда, 21 декабря 2022
Общество
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
В Свердловской области ввели новую меру поддержки для IT-компаний. Им снизили размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи. Соответствующий указ подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Указ расширяет перечень льгот, предусмотренных майским указом главы региона о мерах поддержки IT-отрасли в области. На 50% сокращается размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Поддержку предоставляют по договорам аренды государственного и муниципального имущества.

Льготой могут воспользоваться средние и малые предприятия, имеющие аккредитацию как IT-компании. На данный момент в регионе зарегистрировано 763 таких предприятия. Чтобы получить меры поддержки, предпринимателям необходимо обратиться в МУГИСО. Министерство разработало типовое заявление с указанием обязательных реквизитов и перечня необходимых документов.

В департаменте информполитики области сообщили, что новая мера поддержки будет действовать с 1 декабря этого года по 31 декабря 2024 года.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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