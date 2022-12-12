34% жителей Свердловской области хотели бы переехать в другую страну

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Больше трети жителей Свердловской области хотели бы переехать в другую страну. К таким выводам пришли специалисты службы исследований платформы по поиску работы hh.ru после проведения опроса.По данным hh.ru, только 30% опрошенных хотят остаться жить в Свердловской области. 34% свердловчан хотели бы переехать в другую страну, 23% – в другой регион России, 5% – в другой город в области. Еще 8% опрошенных рассказали, что недавно уже переехали из Свердловской области.Чаще всего желание сменить страну проживания встречается у менеджеров высшего звена (56%), специалистов по маркетингу и рекламе (52%) и ИТ (47%). Реже всего хотят переехать работники в сфере транспорта и логистики (27%), бухгалтеры и юристы (по 26%) и HR-менеджеры (25%). Смену одного региона на другой чаще рассматривают строители (30%) и занятые на производстве (28%).Среди тех, кто хочет уехать из России, 65% рассматривают для переезда Европу, 45% – азиатские страны, 39% – США и Канаду, 27% – страны СНГ, 18% – ОЭА и Саудовскую Аравию, 14% – другие варианты.39% желающих, говоря о переезде в другой регион, рассматривают регионы Центрального федерального округа, 24% – Южного ФО, по 12% – Дальний Восток и другие регионы Урала.Факторы, подталкивающие свердловчан на переезд:- низкие зарплаты (43%);- плохая экология и некомфортный климат (40%);- недостаточное число компаний, в которых хочется работать (20%);- неблагоприятная городская среда (20%);- плохое здравоохранение (18%);- отсутствие перспектив для членов семьи (15%);- невозможность работать по профессии (8%).