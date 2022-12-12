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Автоинспекторы выявили в Екатеринбурге более 2000 нарушений ПДД на пешеходных переходах
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во время рейда «Безопасная дорога» пресекли более 2000 нарушений ПДД. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.
С 15 по 18 декабря к административной ответственности привлекли 118 водителей, которые не уступили пешеходам. Из них 110 автомобилистов нарушили правила проезда пешеходных переходов.
Также автоинспекторы выявили 527 нарушений ПДД самими пешеходами. Самые частые нарушения – переход через проезжую часть в неположенном месте и неподчинение сигналам регулирования.
С 15 по 18 декабря к административной ответственности привлекли 118 водителей, которые не уступили пешеходам. Из них 110 автомобилистов нарушили правила проезда пешеходных переходов.
Также автоинспекторы выявили 527 нарушений ПДД самими пешеходами. Самые частые нарушения – переход через проезжую часть в неположенном месте и неподчинение сигналам регулирования.
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