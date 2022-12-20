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Культурные учреждения Екатеринбурга поддержат бездомных животных
Общество
Фото Антона Каптелова
Неделю добрых дел объявили учреждения культуры города Екатеринбурга. В преддверии Нового года они проведут ряд мероприятий, направленных на помощь бездомным животным.
С инициативой объявить Неделю добрых дел выступило Управление культуры Администрации города. К акции подключатся местные музеи, выставочные центры, библиотеки, театры. Их задача — проинформировать посетителей о приютах и передержках, работающих в городе, и напомнить о том, что питомцев себе в дом гуманнее брать именно оттуда. Так, центр культуры «Эрмитаж — Урал» проведёт экскурсию под названием «Умение любить, быть преданным и благодарным». Её участникам покажут экспонаты, на которых изображены животные и расскажут об особом направлении в изобразительном искусстве — анималистике. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств экскурсантам покажут русскую живопись, которая запечатлела образы животных. В здании театра «Колизей» в рамках Недели пройдёт семейный праздник «Теплота». В его программе — ярмарка товаров ручной работы, показы фильмов и спектаклей, творческие мастер-классы и лотерея.
В Неделе добрых дел уже заявили желание поучаствовать Культурно-зрелищный центр «Стрела», Центр культуры «Экран», Театр кошек «Котофеи», Музей наивного искусства и другие учреждения города. Список пополняется, и обновляемое расписание мероприятий Недели добрых дел лучше всего смотреть на сайте «Культура Екатеринбурга». Этот ресурс активно участвует в акции и, в частности, организует передвижную фотовыставку «Ищу человека» с портретами животных, обитающих сейчас в приютах города.
Организаторы отмечают, что все денежные средства, собранные в ходе мероприятий Недели добрых дел, будут направлены на нужды приютов — на закупку кормов, работу ветеринаров и прочее.
С инициативой объявить Неделю добрых дел выступило Управление культуры Администрации города. К акции подключатся местные музеи, выставочные центры, библиотеки, театры. Их задача — проинформировать посетителей о приютах и передержках, работающих в городе, и напомнить о том, что питомцев себе в дом гуманнее брать именно оттуда. Так, центр культуры «Эрмитаж — Урал» проведёт экскурсию под названием «Умение любить, быть преданным и благодарным». Её участникам покажут экспонаты, на которых изображены животные и расскажут об особом направлении в изобразительном искусстве — анималистике. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств экскурсантам покажут русскую живопись, которая запечатлела образы животных. В здании театра «Колизей» в рамках Недели пройдёт семейный праздник «Теплота». В его программе — ярмарка товаров ручной работы, показы фильмов и спектаклей, творческие мастер-классы и лотерея.
В Неделе добрых дел уже заявили желание поучаствовать Культурно-зрелищный центр «Стрела», Центр культуры «Экран», Театр кошек «Котофеи», Музей наивного искусства и другие учреждения города. Список пополняется, и обновляемое расписание мероприятий Недели добрых дел лучше всего смотреть на сайте «Культура Екатеринбурга». Этот ресурс активно участвует в акции и, в частности, организует передвижную фотовыставку «Ищу человека» с портретами животных, обитающих сейчас в приютах города.
Организаторы отмечают, что все денежные средства, собранные в ходе мероприятий Недели добрых дел, будут направлены на нужды приютов — на закупку кормов, работу ветеринаров и прочее.
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