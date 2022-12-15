Выставка известного екатеринбургского фотографа работает в старом ДК Уралмаша

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Старое здание дворца культуры Уралмаша, что на бульваре Культуры, находится в состоянии ремонта. Закончить его планируют в первой половине 2023-го года, но многие помещения здания уже доступны для посещения, — информирует агентство ярких новостей «Моменты».В уже открывшейся части старого ДК работает выставка «Уралмаш. Вчера — Сегодня». Её автор — известный в городе фотограф Владимир Казаков, сотрудничавший со многими городскими и областными изданиями. Экспозиция включает две сотни работ мастера, которые запечатлели жизнь микрорайона уральской столицы в разные десятилетия. Изначально фотографии эти делались классическим способом — на плёнку. Теперь они оцифрованы, что сделало их практически вечными и позволило частично ими проиллюстрировать аудиогид «Городские легенды. Уралмаш» мобильного приложения «МТС Live».Оцифрованный фотоархив работ Владимира Казакова будет храниться в ЕАСИ. Ну, а 200 из них, посвященные Уралмашу, можно увидеть совершенно бесплатно в старом здании ДК, где сейчас располагается Центр Культуры «Орджоникидзевский».