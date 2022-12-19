В Екатеринбурге на улице Хохрякова запретят остановку автомобилей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге запретят остановку машин на участке от проезда к дому №39 на улице Хохрякова до здания №33. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.На данном участке установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» уже в январе следующего года.Ожидается, что эти изменения помогут обеспечить пропускную способность проезжей части в центре города.