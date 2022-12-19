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В Екатеринбурге на улице Хохрякова запретят остановку автомобилей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге запретят остановку машин на участке от проезда к дому №39 на улице Хохрякова до здания №33. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На данном участке установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» уже в январе следующего года.
Ожидается, что эти изменения помогут обеспечить пропускную способность проезжей части в центре города.
На данном участке установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» уже в январе следующего года.
Ожидается, что эти изменения помогут обеспечить пропускную способность проезжей части в центре города.
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