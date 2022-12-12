На очистку улиц Екатеринбурга от снега вышли 424 рабочих

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

С улиц Екатеринбурга за минувшие сутки вывезли 9 200 тонн снега. Уборка города продолжается и сегодня.В пресс-службе мэрии рассказали, что вчера днем в уборке мегаполиса участвовали 455 рабочих, которые вручную чистили тротуары, ограждения и пешеходные переходы. Также было задействовано 176 единиц спецтехники.Ночью на уборку города вышли 88 рабочих и 296 спецмашин. Для борьбы с гололедом за сутки израсходовано 105 тон ПГМ и более 53 тонн фракционного песка.Сегодня днем в уборке улиц Екатеринбурга участвуют 424 рабочих, задействовано 188 единиц спецтехники.