Главу Верх-Нейвинска оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращений горожан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Главу городского округа Верх-Нейвинский по требованию прокуратуры оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращений граждан.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 19 августа в администрацию Верх-Нейвинска поступило обращение индивидуального предпринимателя о неполучении ответа на вопрос о внесении изменений в адреса объекта недвижимости.Администрация городского округа провела мероприятия по изменению адреса объекта недвижимости. Но ответ заявителям был направлен не в установленный законом срок, а только 6 декабря.После проверки Невьянская городская прокуратура возбудила в отношении главы администрации Верх-Нейвинского дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Мировой судья судебного участка № 3 Невьянского судебного района оштрафовал главу администрации на пять тысяч рублей.