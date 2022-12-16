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Главу Верх-Нейвинска оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращений горожан
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Главу городского округа Верх-Нейвинский по требованию прокуратуры оштрафовали за несвоевременное рассмотрение обращений граждан.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 19 августа в администрацию Верх-Нейвинска поступило обращение индивидуального предпринимателя о неполучении ответа на вопрос о внесении изменений в адреса объекта недвижимости.
Администрация городского округа провела мероприятия по изменению адреса объекта недвижимости. Но ответ заявителям был направлен не в установленный законом срок, а только 6 декабря.
После проверки Невьянская городская прокуратура возбудила в отношении главы администрации Верх-Нейвинского дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Мировой судья судебного участка № 3 Невьянского судебного района оштрафовал главу администрации на пять тысяч рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 19 августа в администрацию Верх-Нейвинска поступило обращение индивидуального предпринимателя о неполучении ответа на вопрос о внесении изменений в адреса объекта недвижимости.
Администрация городского округа провела мероприятия по изменению адреса объекта недвижимости. Но ответ заявителям был направлен не в установленный законом срок, а только 6 декабря.
После проверки Невьянская городская прокуратура возбудила в отношении главы администрации Верх-Нейвинского дело об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Мировой судья судебного участка № 3 Невьянского судебного района оштрафовал главу администрации на пять тысяч рублей.
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