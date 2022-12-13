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В Свердловской области подтвердили еще 343 случая коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За сутки в Свердловской области выявили 343 случая коронавируса. Всего в области зарегистрировано 560 972 случая COVID-19.
Госпитализировано 73 пациента. В связи с выздоровлением выписали 384 свердловчан. Общее число вылечившихся – 545 371.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
Госпитализировано 73 пациента. В связи с выздоровлением выписали 384 свердловчан. Общее число вылечившихся – 545 371.
В регионе не зафиксировано летальных исходов за последние сутки.
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