Утверждены нормативы бесплатного школьного питания в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге утвердили нормативы бесплатного школьного питания во втором полугодии 2022-2023 учебного года. Мэр Алексей Орлов подписал соответствующее постановление.Согласно документу, льготное питание предусмотрено для следующих категорий учеников 5-11-х классов: детей из многодетных семей; из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в регионе, детей-сирот или оставшихся без попечения родителей, детей участников боевых действий, детей-беженцев с территории Украины, ЛНР и ДНР; и детей мобилизованных.Относящиеся к этим категориям и учащиеся в первую смену ребята смогут питаться на 93 рубля 57 копеек, а учащиеся во вторую смену – на 140 рублей 37 копеек.Ученики 1-4-х классов без ограниченных возможностей здоровья и обучающиеся в первую смену будут питаться на 81 рубль 2 копейки. Для второй смены предусмотрено питание на 121 рубль 52 копейки.Дети с ОВЗ, учащиеся в начальной школе, ежедневно могут питаться на 202 рубля 54 копейки, а ученики 5-11-х классов – на 233 рубля 94 копейки.Кроме того, родителям учеников, которые обучаются дома из-за ограничений здоровья, будут выплачивать денежную компенсацию в размере 127 рублей 60 копеек за каждый учебный день.