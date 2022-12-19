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Подготовка к весеннему половодью стартовала в Свердловской области

12.20 Вторник, 20 декабря 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области стартовала подготовка к пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году. Соответствующее распоряжение областного правительства подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Для безаварийного прохождения паводка ведомствам предстоит заблаговременно провести комплекс мер. Например, органы местного самоуправления должны обеспечить необходимый запас продовольствия в тех населенных пунктах, которые подвержены затоплению и с которыми нарушается транспортное сообщение. Медицинским организациям необходимо сформировать запас лекарственных средств и медицинских изделий.

В период паводка работа водохранилищ будет скоординирована. Особое внимание уделят сохранности мостов от ледохода.

Минприроды Свердловской области поручили организовать работу противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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