Подготовка к весеннему половодью стартовала в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области стартовала подготовка к пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2023 году. Соответствующее распоряжение областного правительства подписал губернатор Евгений Куйвашев.Для безаварийного прохождения паводка ведомствам предстоит заблаговременно провести комплекс мер. Например, органы местного самоуправления должны обеспечить необходимый запас продовольствия в тех населенных пунктах, которые подвержены затоплению и с которыми нарушается транспортное сообщение. Медицинским организациям необходимо сформировать запас лекарственных средств и медицинских изделий.В период паводка работа водохранилищ будет скоординирована. Особое внимание уделят сохранности мостов от ледохода.Минприроды Свердловской области поручили организовать работу противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.