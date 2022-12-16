В Екатеринбурге ищут родственников пациента одного из медучреждений

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут родственников мужчины, который находится в медицинском учреждении с сентября этого года. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».Неизвестный мужчина называет себя Алексей. Предположительно он 1983 года рождения.Приметы мужчины: рост 172 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы. Есть татуировка на левом плече.Всех, кто знает что-либо об Алексее или его родственниках, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.