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В Екатеринбурге ищут родственников пациента одного из медучреждений
Общество
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге ищут родственников мужчины, который находится в медицинском учреждении с сентября этого года. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Неизвестный мужчина называет себя Алексей. Предположительно он 1983 года рождения.
Приметы мужчины: рост 172 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы. Есть татуировка на левом плече.
Всех, кто знает что-либо об Алексее или его родственниках, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Неизвестный мужчина называет себя Алексей. Предположительно он 1983 года рождения.
Приметы мужчины: рост 172 см, худощавое телосложение, серые глаза, русые волосы. Есть татуировка на левом плече.
Всех, кто знает что-либо об Алексее или его родственниках, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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