В Свердловской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за прошлую неделю зарегистрировано 74 454 случая ОРВИ. Это на 26,3% выше уровня предыдущей недели и на 120% выше среднего многолетнего уровня. Половина заболевших (52%) – дети.Показатели заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более в ГО Первоуральск, Краснотурьинск и Асбестовском городском округе. На Екатеринбург приходится 35 384 случая ОРВИ, что на 109,4% выше среднего многолетнего уровня.Кроме того, за неделю по предварительным диагнозам зарегистрировано 904 случая внебольничных пневмоний. Это на 21,6% выше уровня предыдущей недели. Среди заболевших – большинство взрослых (74,45%).Неблагополучными по заболеваемости признаны поселок Уральский, ГО Нижняя Салда, Верхняя Тура, Богданович, Верхнее Дуброво, Рефтинский, Краснотурьинск, Дзержинский район Нижнего Тагила, а также Волчанский, Каменский, Верхнесалдинский, Полевской, Режевской и Североуральский городские округа.В Екатеринбурге с 12 по 18 декабря по предварительным диагнозам зарегистрировано 365 случаев внебольничных пневмоний, что выше уровня предыдущей недели на 25,5%.