За выходные в Екатеринбурге задержали 12 пьяных водителей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 16 по 18 декабря автоинспекторы провели массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за три дня в состоянии алкогольного опьянения задержали 11 водителей, в состоянии наркотического – одного водителя. Еще четырех автомобилистов привлекли к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.Помимо этого, задержаны 12 автолюбителей, не имеющих водительского удостоверения, и два водителя, лишенных прав.