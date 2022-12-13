Возрастное ограничение 18+
За выходные в Екатеринбурге задержали 12 пьяных водителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 16 по 18 декабря автоинспекторы провели массовые проверки водителей. Подведены итоги рейда.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за три дня в состоянии алкогольного опьянения задержали 11 водителей, в состоянии наркотического – одного водителя. Еще четырех автомобилистов привлекли к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, задержаны 12 автолюбителей, не имеющих водительского удостоверения, и два водителя, лишенных прав.
Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, за три дня в состоянии алкогольного опьянения задержали 11 водителей, в состоянии наркотического – одного водителя. Еще четырех автомобилистов привлекли к ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования. В отношении трех водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное пьяное вождение.
Помимо этого, задержаны 12 автолюбителей, не имеющих водительского удостоверения, и два водителя, лишенных прав.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге за выходные задержали 12 пьяных водителей
13 декабря 2022
13 декабря 2022
В столице Урала нетрезвый водитель ударил инспектора ДПС
11 декабря 2022
11 декабря 2022