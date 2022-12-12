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Новогодний трамвай катается по Екатеринбургу
Общество
Фото: официальный сайт компании «Эльтранс» / ltur66.ru
Компания «Эльтранс» выпустила на улицы Екатеринбурга нарядно украшенный трамвай. Акция приурочена к новогодним праздникам и продлится до середины января.
Для придания трамваю праздничного вида, его обвесили гирляндами с разноцветными лампочками. Внутри трамвая всё тоже выглядит не совсем так, как в обычном общественном транспорте. На окошках — шторки, на маленьком столике стоит ёлочка. Уюта интерьеру новогоднего трамвая добавляет музыка, которая играет на протяжении маршрута. Но и прокатиться на новогоднем трамвае просто так не получится. Для того, чтобы попасть в него нужно звонить в компанию «Эльтранс» и договариваться, например, о проведении корпоратива на колёсах.
Но 25-го декабря будет организована особая поездка на трамвае в формате экскурсии. Продлится она два с половиной часа и постарается затронуть все районы Екатеринбурга. Участники экскурсии на трамвае смогут полюбоваться на зимний город, а заодно поучаствовать в играх и конкурсах, не покидая тёплого салона. Небольшой фуршет включен в стоимость поездки. Подробности — на сайте компании.
Для придания трамваю праздничного вида, его обвесили гирляндами с разноцветными лампочками. Внутри трамвая всё тоже выглядит не совсем так, как в обычном общественном транспорте. На окошках — шторки, на маленьком столике стоит ёлочка. Уюта интерьеру новогоднего трамвая добавляет музыка, которая играет на протяжении маршрута. Но и прокатиться на новогоднем трамвае просто так не получится. Для того, чтобы попасть в него нужно звонить в компанию «Эльтранс» и договариваться, например, о проведении корпоратива на колёсах.
Но 25-го декабря будет организована особая поездка на трамвае в формате экскурсии. Продлится она два с половиной часа и постарается затронуть все районы Екатеринбурга. Участники экскурсии на трамвае смогут полюбоваться на зимний город, а заодно поучаствовать в играх и конкурсах, не покидая тёплого салона. Небольшой фуршет включен в стоимость поездки. Подробности — на сайте компании.
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