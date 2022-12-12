Возрастное ограничение 18+

Полуголые деды морозы и снегурочки традиционно пробегутся по Екатеринбургу

19.13 Понедельник, 19 декабря 2022
Общество
Фото Антона Каптелова
В субботу, 24-го декабря, в Екатеринбурге пройдёт уже ставший традицией забег «моржей». Поскольку приурочен он к празднованию Нового года, участники надевают на себя головные уборы Снегурочки и Деда Мороза. Из остальной одежды на девушках — футболки и короткие юбчонки, на мужчинах — трусы и накладные бороды.

В прошлые годы забег стартовал обычно от спортивного магазина «Декатлон». Поскольку из-за санкций он закрылся, маршрут несколько изменился. В ближайшую субботу полуголые деды морозы со снегурками побегут от стадиона «Юность», где и финишируют. Главной точкой забега станет Площадь 1905-го года и ледовый городок на ней. Там участники забега, как правило, задерживаются подольше, общаются с отдыхающими горожанами, фотографируются и немножко куролесят. По направлению к площади маршрут проляжет по улице Вайнера, а обратно участники забега доберутся по улицам 8-е Марта и Куйбышева. Всего протяжённость маршрута составит 3 с половиной километра.

Любой желающий может стать бегущим Дедом Морозом или Снегуркой. Для этого нужно лишь соблюсти дресс-код, подойти к старту без опозданий (он будет дан ровно в полдень). Ну, и правильно рассчитать собственные силы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Новогодний маскарад с эротическим оттенком готовит для екатеринбуржцев «Музей об ЭТОМ»
12 декабря 2022
Снежными новогодними персонажами украшает улицу жительница Красноуфимска
15 декабря 2022
На главной площади Екатеринбурга установили новогоднюю ель
15 декабря 2022
Ярмарочный сезон-2023 в Екатеринбурге откроется 1 января
14 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В обществе меняется отношение к болезни». Глава фонда, занимающегося ВИЧ, о ситуации с ВИЧ в России и о том, можно ли называть её эпидемией

Директор екатеринбургского фонда «Новая жизнь» о последствиях запугивания людей ВИЧ-инфекцией и будущей профилактики заболевания
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
21:00 Новогодний трамвай катается по Екатеринбургу
20:22 Шигирская коллекция получила представительство в Интернете
19:36 Пожизненный срок «светит» перевозившему крупную партию наркоты екатеринбуржцу
19:13 Полуголые деды морозы и снегурочки традиционно пробегутся по Екатеринбургу
18:33 Психушка ожидает жителя Заречного, бросившегося под колёса автомобиля
17:55 Екатеринбуржцу вынесли приговор за кражу электросамоката и велосипеда
17:21 Продажу алкоголя ограничат в дни открытия новогодних елок в Нижнем Тагиле
16:57 В Свердловской области с 1 января вырастет плата за детский сад
16:23 Мужчина получил травму в цехе «Уралкабеля» в Екатеринбурге
15:54 Глава СКР взял под контроль дело о гибели подростка в Екатеринбурге
15:22 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за непогоды
14:51 Свердловчанке грозит до 15 лет колонии за убийство матери своего сожителя
14:25 На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий
13:54 Коронавирусом заболели еще 346 свердловчан
13:27 Суд обязал Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат очищать сточные воды
12:42 На Серовском тракте сгорел пассажирский автобус
12:23 В центре Екатеринбурга ученикам приходится идти в лицей по проезжей части
11:50 Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 258 спецмашин
11:24 На проспекте Ленина в Екатеринбурге появились абажуры Тимофея Ради
10:53 Поезд насмерть сбил мужчину в Свердловской области
10:25 Потепление до +2°С в Свердловской области сменится резким похолоданием
09:51 На свердловской трассе «девятка» столкнулась с Toyota и загорелась
09:24 Пропавшего подростка в Екатеринбурге нашли мертвым
17:10 Свердловчан предупредили о перерывах в телерадиовещании
16:03 Из горящего дома в Нижнем Тагиле спасли трех человек
14:58 В Свердловской области выявили ещё 377 случаев коронавируса
Все новости Свердловской области
18:32 Больше половины россиян готовы потратить на новогодние подарки не больше 5 тысяч рублей
17:48 Президент России Путин прибыл в Минск
17:21 В Минздраве РФ напомнили, что приём антибиотиков не поможет вылечить ОРВИ
16:32 СК: в Волгограде задержаны организаторы порностудии
15:48 Беспорядки во Франции: полиция задержала около 230 человек после поражения в ЧМ по футболу
14:46 В Краснознаменске на рабочих рухнули строительные леса, пострадавшие госпитализированы
14:08 ВЦИОМ: 8% российских болельщиков назвали Россию фаворитом ЧМ, в котором она не участвовала
12:02 Вертолет Ми-8 рухнул и загорелся в Магаданской области, пострадал член экипажа
11:34 В Афинах неизвестный открыл стрельбу в кафе, есть жертвы
11:05 Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортов до 27 декабря
10:58 Белгородский губернатор Гладков сообщил о погибшем и 12-ти раненых при обстреле
15:41 В Амурской области задержана бывший мэр города Тында, сложившая полномочия неделю назад
14:34 Глава Бурятии назвал предварительные причины крушения вертолета в Улан-Удэ
14:08 Путин провел оперативное совещание Совета Безопасности
13:37 СМИ: при жесткой посадке вертолета в Улан-Удэ погибли три человека
13:32 В Томской области водитель, обвиняемый в смертельном ДТП со «скорой», заключен под стражу
12:26 В Турции произошел теракт, ранения получили девять полицейских
11:35 Заместитель главного редактора «Коммерсантъ-Урал» Татьяна Дрогаева скончалась в возрасте 37 лет
11:00 В Хабаровском крае перевернулся автобус, погибли 8 человек
18:52 Путин анонсировал масштабную программу для борьбы с сахарным диабетом
18:28 Председатель ЛДПР Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
18:12 Путин заявил о снижении уровня бедности в России
16:28 Житель Красноярска получил штраф за то, что перевозил четырех маленьких детей в багажнике
15:42 В Нижневартовске родители требуют вернуть учителя, уволенного после поножовщины в школе
13:50 Самолет АН-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево
13:24 Во Франции на фоне беспорядков после полуфинала ЧМ погиб 14-летний подросток
Все новости России и мира
21:00 Новогодний трамвай катается по Екатеринбургу
20:22 Шигирская коллекция получила представительство в Интернете
19:36 Пожизненный срок «светит» перевозившему крупную партию наркоты екатеринбуржцу
19:13 Полуголые деды морозы и снегурочки традиционно пробегутся по Екатеринбургу
18:33 Психушка ожидает жителя Заречного, бросившегося под колёса автомобиля
17:55 Екатеринбуржцу вынесли приговор за кражу электросамоката и велосипеда
17:21 Продажу алкоголя ограничат в дни открытия новогодних елок в Нижнем Тагиле
16:57 В Свердловской области с 1 января вырастет плата за детский сад
16:23 Мужчина получил травму в цехе «Уралкабеля» в Екатеринбурге
15:54 Глава СКР взял под контроль дело о гибели подростка в Екатеринбурге
15:22 ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за непогоды
14:51 Свердловчанке грозит до 15 лет колонии за убийство матери своего сожителя
14:25 На уборку улиц Екатеринбурга вышел 421 рабочий
13:54 Коронавирусом заболели еще 346 свердловчан
13:27 Суд обязал Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат очищать сточные воды
13:04 Ученые Пермского Политеха усовершенствовали работу газотурбинных двигателей
12:49 Романовы в Перми и новогодние маршруты: встречи в «Горьковке»
12:42 На Серовском тракте сгорел пассажирский автобус
12:23 В центре Екатеринбурга ученикам приходится идти в лицей по проезжей части
11:50 Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 258 спецмашин
11:24 На проспекте Ленина в Екатеринбурге появились абажуры Тимофея Ради
10:53 Поезд насмерть сбил мужчину в Свердловской области
10:25 Потепление до +2°С в Свердловской области сменится резким похолоданием
10:11 Пермская мебельная фабрика с помощью судебных приставов пытается ликвидировать задолженность перед бюджетом
09:51 На свердловской трассе «девятка» столкнулась с Toyota и загорелась
09:24 Пропавшего подростка в Екатеринбурге нашли мертвым
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK