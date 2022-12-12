Полуголые деды морозы и снегурочки традиционно пробегутся по Екатеринбургу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 24-го декабря, в Екатеринбурге пройдёт уже ставший традицией забег «моржей». Поскольку приурочен он к празднованию Нового года, участники надевают на себя головные уборы Снегурочки и Деда Мороза. Из остальной одежды на девушках — футболки и короткие юбчонки, на мужчинах — трусы и накладные бороды.В прошлые годы забег стартовал обычно от спортивного магазина «Декатлон». Поскольку из-за санкций он закрылся, маршрут несколько изменился. В ближайшую субботу полуголые деды морозы со снегурками побегут от стадиона «Юность», где и финишируют. Главной точкой забега станет Площадь 1905-го года и ледовый городок на ней. Там участники забега, как правило, задерживаются подольше, общаются с отдыхающими горожанами, фотографируются и немножко куролесят. По направлению к площади маршрут проляжет по улице Вайнера, а обратно участники забега доберутся по улицам 8-е Марта и Куйбышева. Всего протяжённость маршрута составит 3 с половиной километра.Любой желающий может стать бегущим Дедом Морозом или Снегуркой. Для этого нужно лишь соблюсти дресс-код, подойти к старту без опозданий (он будет дан ровно в полдень). Ну, и правильно рассчитать собственные силы.