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Продажу алкоголя ограничат в дни открытия новогодних елок в Нижнем Тагиле
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В дни открытия новогодних елок в Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление выпустила администрация города.
Главная елка Дзержинского района у дворца имени Окунева откроется 23 декабря. С 15.20 до 20.00 спиртное нельзя будет продавать в квадрате: Восточное шоссе – улица Ильича – Окунева – проспект Вагоностроителей.
28 декабря состоится открытие ледового городка на Театральной площади. Продажа алкоголя будет ограничена с 16.00 до 20.00 в квадрате: проспект Мира – улица Горошникова – Пархоменко – Карла Маркса.
Главная елка Дзержинского района у дворца имени Окунева откроется 23 декабря. С 15.20 до 20.00 спиртное нельзя будет продавать в квадрате: Восточное шоссе – улица Ильича – Окунева – проспект Вагоностроителей.
28 декабря состоится открытие ледового городка на Театральной площади. Продажа алкоголя будет ограничена с 16.00 до 20.00 в квадрате: проспект Мира – улица Горошникова – Пархоменко – Карла Маркса.
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