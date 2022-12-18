Продажу алкоголя ограничат в дни открытия новогодних елок в Нижнем Тагиле

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В дни открытия новогодних елок в Нижнем Тагиле ограничат продажу алкоголя. Соответствующее постановление выпустила администрация города.Главная елка Дзержинского района у дворца имени Окунева откроется 23 декабря. С 15.20 до 20.00 спиртное нельзя будет продавать в квадрате: Восточное шоссе – улица Ильича – Окунева – проспект Вагоностроителей.28 декабря состоится открытие ледового городка на Театральной площади. Продажа алкоголя будет ограничена с 16.00 до 20.00 в квадрате: проспект Мира – улица Горошникова – Пархоменко – Карла Маркса.