ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за непогоды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Госавтоинспекция Свердловской области вновь выпустила предупреждение для водителей и пешеходов о возможных гололедных явлениях.Как сообщили в ГИБДД, сегодня вечером, ночью и завтрашним утром прогнозируется резкое понижение температуры. Из-за этого есть вероятность образования гололедных явлений.Водителям рекомендуют двигаться с пониженной скоростью, исключить маневрирование и резкие торможения, быть предельно внимательными. Также следует заранее снижать скорость при приближении к перекресткам и пешеходным переходам.Пешеходам рекомендуют переходить дорогу, только убедившись в отсутствии машин или при условии их полной остановки. Вечером и ночью необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.