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ГИБДД выпустила предупреждение для свердловских водителей из-за непогоды
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области вновь выпустила предупреждение для водителей и пешеходов о возможных гололедных явлениях.
Как сообщили в ГИБДД, сегодня вечером, ночью и завтрашним утром прогнозируется резкое понижение температуры. Из-за этого есть вероятность образования гололедных явлений.
Водителям рекомендуют двигаться с пониженной скоростью, исключить маневрирование и резкие торможения, быть предельно внимательными. Также следует заранее снижать скорость при приближении к перекресткам и пешеходным переходам.
Пешеходам рекомендуют переходить дорогу, только убедившись в отсутствии машин или при условии их полной остановки. Вечером и ночью необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.
Как сообщили в ГИБДД, сегодня вечером, ночью и завтрашним утром прогнозируется резкое понижение температуры. Из-за этого есть вероятность образования гололедных явлений.
Водителям рекомендуют двигаться с пониженной скоростью, исключить маневрирование и резкие торможения, быть предельно внимательными. Также следует заранее снижать скорость при приближении к перекресткам и пешеходным переходам.
Пешеходам рекомендуют переходить дорогу, только убедившись в отсутствии машин или при условии их полной остановки. Вечером и ночью необходимо иметь на одежде световозвращающие элементы.
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