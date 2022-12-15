Суд обязал Новолялинский целлюлозно-бумажный комбинат очищать сточные воды

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Новой Ляли этим летом неоднократно замечали, как река Ляля покрывалась пеной. Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура после публикаций в СМИ провела проверку деятельности целлюлозно-бумажного комбината при сбросе сточных вод.В пресс-службе свердловской прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что были проведены лабораторные исследования отобранных проб воды из реки Ляля в месте сброса сточных вод. В результате установлено превышение ПДК содержания в реке фенола и железа более чем в 20 раз.Во время проверки также установлено, что у предприятия нет разрешительных документов на сброс сточных вод и программы производственного экологического контроля.Природоохранный прокурор обратился в суд с иском к Новолялинскому целлюлозно-бумажному комбинату с требованиями о возложении обязанностей разработать, утвердить и согласовать нормативы допустимых сбросов, получить надлежащим образом оформленные разрешительные документы на сброс загрязняющих веществ в реку Ляля, программу производственного экологического контроля, отвечающую требованиям нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды, а также о возложении на комбинат обязанности в срок до 31 декабря 2025 года обеспечить очистку сточных вод, исходя из недопустимости превышения ПДК путем запрета сброса неочищенных сточных вод с очистных сооружений.Верхотурский районный суд удовлетворил иск прокурора. Решение суда еще не вступило в законную силу.