В центре Екатеринбурга ученикам приходится идти в лицей по проезжей части

«Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры», – добавили в надзорном ведомстве.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Администрацию Екатеринбурга через суд обязали обустроить тротуар на пути в лицей №88, чтобы ученики не ходили на занятия по проезжей части. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.Во время проверки прокуратура установила, что на участке проспекта Ленина от дома №62/3 до лицея №88 (Ленина, 64а) отсутствуют тротуары. Из-за этого ученики вынуждены идти до лицея по проезжей части.Проезд вдоль этих домов числится на балансе мэрии, а содержание проезда закреплено за администрацией Кировского района Екатеринбурга. Прокуратура внесла главе администрации района представление, однако нарушения так и не устранили.Тогда прокуратура направил иск в суд об обязании мэрии обустроить тротуар вдоль внутриквартального проезда вдоль домов № 62/3, 64 «а», 66, 68 по проспекту Ленина до здания лицея № 88. Суд удовлетворил исковые требования прокурора. Также мэрию обязали обеспечить стационарное электрическое освещение на участке в течение 18 месяцев.