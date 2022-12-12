Последствия снегопада на свердловских дорогах ликвидируют 258 спецмашин

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области дороги от снега очищают 258 спецмашин. Для борьбы с гололедом уже израсходовано 130 тонн песка и 11 тысяч тонн песко-соляной смеси.По данным областного управления автомобильных дорог, в воскресенье снег выпал на всей территории региона, высота снежного покрова на региональных дорогах достигла пяти сантиметров. В течение суток на уборку дорог выходили 350 единиц снегоуборочной техники.Ожидается, что сегодня высота снежного покрова может достичь 12 сантиметров. Участников дорожного движения просят соблюдать меры безопасности и ПДД, а также не создавать помех снегоуборочной технике.Сообщить о неубранных участках дорог можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы 8 (343) 261-79-83 или по телефону горячей линии областного управления автодорог 8 (343) 262-50-65.