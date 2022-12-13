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На проспекте Ленина в Екатеринбурге появились абажуры Тимофея Ради
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
Художник Тимофей Радя вновь разместил оранжевые абажуры на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.
По сложившейся традиции, выпускник УрГУ Тимофей Радя украсил абажурами фонари освещения на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка.
Напомним, что впервые художник установил абажуры в 2013 году в рамках фестиваля «Не темно». С тех пор арт-объекты появляются в Екатеринбурге каждую зиму.
По сложившейся традиции, выпускник УрГУ Тимофей Радя украсил абажурами фонари освещения на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка.
Напомним, что впервые художник установил абажуры в 2013 году в рамках фестиваля «Не темно». С тех пор арт-объекты появляются в Екатеринбурге каждую зиму.
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