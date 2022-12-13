На проспекте Ленина в Екатеринбурге появились абажуры Тимофея Ради

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Художник Тимофей Радя вновь разместил оранжевые абажуры на проспекте Ленина в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе УрФУ.По сложившейся традиции, выпускник УрГУ Тимофей Радя украсил абажурами фонари освещения на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка.Напомним, что впервые художник установил абажуры в 2013 году в рамках фестиваля «Не темно». С тех пор арт-объекты появляются в Екатеринбурге каждую зиму.