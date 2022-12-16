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Потепление до +2°С в Свердловской области сменится резким похолоданием
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге сегодня потеплеет до +2°С, а уже завтра резко похолодает. В среду днем температура воздуха опустится до -20°С. Ожидаются снег и гололед.
Сегодня, 19 декабря, в регионе облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, местами метель. Днем на юге +2…-3°С, на севере -5…-10°С, на крайнем севере до -15°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег. Днем 0…+2°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Во вторник, 20 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -12…-17°С, крайнем севере до -22°С. Днем -8…-13°С, на севере до -18°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью -12…-14°С, днем -11…-13°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В среду, 21 декабря, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -19…-24°С, днем -15…-20°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -19…-21°С, днем -15…-17°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 19 декабря, в регионе облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, местами сильный. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица, местами метель. Днем на юге +2…-3°С, на севере -5…-10°С, на крайнем севере до -15°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег, мокрый снег. Днем 0…+2°С. Ветер южный, юго-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Во вторник, 20 декабря, в регионе облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ночью -12…-17°С, крайнем севере до -22°С. Днем -8…-13°С, на севере до -18°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью -12…-14°С, днем -11…-13°С. Ветер западный со скоростью 5-10 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В среду, 21 декабря, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -19…-24°С, днем -15…-20°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью -19…-21°С, днем -15…-17°С. Ветер западный, северо-западный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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