Свердловчан предупредили о перерывах в телерадиовещании

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В четырех городах Свердловской области ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.В Кировграде перерывы в телерадиовещании возможны 20 декабря с 10.00 до 13.00, в Красноуфимске – 20 декабря с 09.00 до 12.00, в Нижних Сергах – 21 декабря с 08.00 до 15.00, а в Полевском – 20 декабря с 10.00 до 12.00.В указанное время на станциях будут проводиться профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут отменить или перенести из-за плохих погодных условий.