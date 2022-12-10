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Свердловчан предупредили о перерывах в телерадиовещании
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг
В четырех городах Свердловской области ожидаются кратковременные отключения телерадиосигнала. Об этом предупреждает Российская телевизионная и радиовещательная сеть.
В Кировграде перерывы в телерадиовещании возможны 20 декабря с 10.00 до 13.00, в Красноуфимске – 20 декабря с 09.00 до 12.00, в Нижних Сергах – 21 декабря с 08.00 до 15.00, а в Полевском – 20 декабря с 10.00 до 12.00.
В указанное время на станциях будут проводиться профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут отменить или перенести из-за плохих погодных условий.
В Кировграде перерывы в телерадиовещании возможны 20 декабря с 10.00 до 13.00, в Красноуфимске – 20 декабря с 09.00 до 12.00, в Нижних Сергах – 21 декабря с 08.00 до 15.00, а в Полевском – 20 декабря с 10.00 до 12.00.
В указанное время на станциях будут проводиться профилактические работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут отменить или перенести из-за плохих погодных условий.
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