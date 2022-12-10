В Свердловской области выявили ещё 377 случаев коронавируса

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За минувшие сутки в Свердловской области подтвердилось ещё 377 случаев коронавируса. За всё время в регионе было зарегистрировано 560 283 случая.По данным на 18 декабря, из свердловских больниц было выписано по выздоровлению 302 пациента. Всего вылечилось 544 842 человека.Смертей за эти сутки зарегистрировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области от коронавируса умело 10 896 человек.