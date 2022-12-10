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В Свердловской области выявили ещё 377 случаев коронавируса

14.58 Воскресенье, 18 декабря 2022
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области подтвердилось ещё 377 случаев коронавируса. За всё время в регионе было зарегистрировано 560 283 случая.

По данным на 18 декабря, из свердловских больниц было выписано по выздоровлению 302 пациента. Всего вылечилось 544 842 человека.

Смертей за эти сутки зарегистрировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области от коронавируса умело 10 896 человек.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:42 В Екатеринбурге ищут 14-летнего подростка, пропавшего накануне
10:10 В Екатеринбурге в коллективном саду случился пожар
09:26 Свердловские госавтоинспекторы предупреждают о снегопаде и гололедице
22:23 Следователей ещё раз обязали проверить действия свердловского полковника МВД на предмет превышения полномочий
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17:35 На велопешеходной тропе «Сысертская сотня» появились навигационные столбы
16:38 На 13 лет отправили за решётку организатора нарколаборатории в Екатеринбурге
16:18 В Свердловской области выявили 387 случаев коронавируса
15:29 На трассе в Ирбитском районе произошла смертельная авария
14:37 Свердловские спасатели предупредили о непогоде 18 декабря
14:03 Свердловской области выделят 32 миллиона рублей на замену лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга
13:00 Трое екатеринбуржцев «подарили» мошенникам более двух миллионов рублей
11:49 Крупный пожар произошёл в Берёзовском городском округе
11:01 На свердловской трассе в заглохшем автобусе застрял сорок один школьник
10:01 В Верхней Пышме ищут 14-летнюю девушку, пропавшую 16 декабря
21:00 Гостеприимство жителя Красноуфимска привело к квартирной краже
20:34 В Верхней Пышме готовится суд над четвёркой отморозков, отнявших жизни у двух человек
19:47 В Сысерти открылся самый большой в регионе каток
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