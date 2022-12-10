Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области выявили ещё 377 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За минувшие сутки в Свердловской области подтвердилось ещё 377 случаев коронавируса. За всё время в регионе было зарегистрировано 560 283 случая.
По данным на 18 декабря, из свердловских больниц было выписано по выздоровлению 302 пациента. Всего вылечилось 544 842 человека.
Смертей за эти сутки зарегистрировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области от коронавируса умело 10 896 человек.
По данным на 18 декабря, из свердловских больниц было выписано по выздоровлению 302 пациента. Всего вылечилось 544 842 человека.
Смертей за эти сутки зарегистрировано не было. За весь период пандемии в Свердловской области от коронавируса умело 10 896 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области за сутки выявили 346 случаев коронавируса
10 декабря 2022
10 декабря 2022
В Свердловской области выявили ещё 351 случай коронавируса
11 декабря 2022
11 декабря 2022
В Свердловской области выявили 387 случаев коронавируса
17 декабря 2022
17 декабря 2022
Еще 371 свердловчанин заболел коронавирусом
14 декабря 2022
14 декабря 2022