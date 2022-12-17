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Свердловские спасатели предупредили о непогоде 19 декабря
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают жителей региона о непогоде в Свердловской области. Завтра, 19 декабря, ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололед, гололедица и налипание мокрого снега на проводах.
При происшествиях необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными», – говорится в сообщении МЧС.
При происшествиях необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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