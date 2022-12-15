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Риск провалиться под лёд сохраняется на четырех водоёмах Свердловской области

12.51 Воскресенье, 18 декабря 2022
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области остаются четыре водоёма, на которых сохраняется риск провалиться по лёд. Речь идёт о Среднеуральском, Рефтинском, Белоярском и Верхнетагильском водохранилищах. Об этом сообщают в региональном МЧС.

«На контроле спасателей 134 места массового выхода людей на лед. Чтобы не допустить происшествий на водоемах в зимний период сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия с гражданами, выходящими на лед», – рассказали в ведомстве.


Специалисты МЧС регулярно проводят профилактические беседы с находящимися на водоёмах и рассказывают о том, как избегать провала под лёд.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:29 На трассе в Ирбитском районе произошла смертельная авария
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14:03 Свердловской области выделят 32 миллиона рублей на замену лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга
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11:49 Крупный пожар произошёл в Берёзовском городском округе
11:01 На свердловской трассе в заглохшем автобусе застрял сорок один школьник
10:01 В Верхней Пышме ищут 14-летнюю девушку, пропавшую 16 декабря
21:00 Гостеприимство жителя Красноуфимска привело к квартирной краже
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