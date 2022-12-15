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Риск провалиться под лёд сохраняется на четырех водоёмах Свердловской области
Общество
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Свердловской области остаются четыре водоёма, на которых сохраняется риск провалиться по лёд. Речь идёт о Среднеуральском, Рефтинском, Белоярском и Верхнетагильском водохранилищах. Об этом сообщают в региональном МЧС.
Специалисты МЧС регулярно проводят профилактические беседы с находящимися на водоёмах и рассказывают о том, как избегать провала под лёд.
«На контроле спасателей 134 места массового выхода людей на лед. Чтобы не допустить происшествий на водоемах в зимний период сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия с гражданами, выходящими на лед», – рассказали в ведомстве.
Специалисты МЧС регулярно проводят профилактические беседы с находящимися на водоёмах и рассказывают о том, как избегать провала под лёд.
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