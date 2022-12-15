Риск провалиться под лёд сохраняется на четырех водоёмах Свердловской области

«На контроле спасателей 134 места массового выхода людей на лед. Чтобы не допустить происшествий на водоемах в зимний период сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические мероприятия с гражданами, выходящими на лед», – рассказали в ведомстве.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области остаются четыре водоёма, на которых сохраняется риск провалиться по лёд. Речь идёт о Среднеуральском, Рефтинском, Белоярском и Верхнетагильском водохранилищах. Об этом сообщают в региональном МЧС.Специалисты МЧС регулярно проводят профилактические беседы с находящимися на водоёмах и рассказывают о том, как избегать провала под лёд.