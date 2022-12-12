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Екатеринбурженка пожаловалась на очередь в местной больнице
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга пожаловалась на очередь на диспансеризацию в больнице № 23. Она была обеспокоена тем, что из-за столпотворения люди рискуют подхватить грипп или ОРВИ.
В самой больнице заявили, что медики перед входом проверяют пациентов. Сотрудники учреждения организовали санитарно-пропускной пункт, на котором люди проходят термометрию. Пациентов с температурой или другими признаками болезни не пропускают. Их перенаправляют в отделение неотложной медицинской помощи при поликлинике.
«Позвонили в четверг автоответчиком, приглашая посетить диспансеризацию с 10.00 до 15.00. В 09.50 в больнице уже огромная очередь», – приводит слова девушки портал E1.RU.
В самой больнице заявили, что медики перед входом проверяют пациентов. Сотрудники учреждения организовали санитарно-пропускной пункт, на котором люди проходят термометрию. Пациентов с температурой или другими признаками болезни не пропускают. Их перенаправляют в отделение неотложной медицинской помощи при поликлинике.
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