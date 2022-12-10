Свердловские госавтоинспекторы предупреждают о снегопаде и гололедице

«При управлении транспортными средствами в условиях непогоды и неудовлетворительного состояния дорог водителям следует двигаться на пониженной скоростью, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны», – напомнили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 18 декабря, в Свердловской области ожидается неблагоприятная для поездок погода. Госавтоинспекторы предупреждают водителей о сильном снегопаде и гололедице на дорогах.Там также сообщили, что их сотрудники будут патрулировать трассы и сложные участки для того, чтобы оказывать помощь участникам дорожного движения. Также о непредвиденных ситуациях на дороге можно сообщать по телефону «112».