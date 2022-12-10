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Свердловские госавтоинспекторы предупреждают о снегопаде и гололедице
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 18 декабря, в Свердловской области ожидается неблагоприятная для поездок погода. Госавтоинспекторы предупреждают водителей о сильном снегопаде и гололедице на дорогах.
Там также сообщили, что их сотрудники будут патрулировать трассы и сложные участки для того, чтобы оказывать помощь участникам дорожного движения. Также о непредвиденных ситуациях на дороге можно сообщать по телефону «112».
«При управлении транспортными средствами в условиях непогоды и неудовлетворительного состояния дорог водителям следует двигаться на пониженной скоростью, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и боковые интервалы, исключить обгоны», – напомнили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
Там также сообщили, что их сотрудники будут патрулировать трассы и сложные участки для того, чтобы оказывать помощь участникам дорожного движения. Также о непредвиденных ситуациях на дороге можно сообщать по телефону «112».
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