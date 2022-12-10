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Свердловские спасатели предупредили о непогоде 18 декабря
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Спасатели предупреждают о непогоде в Свердловской области. По данным синоптиков, завтра, 18 декабря, ожидаются сильные осадки в виде снега, мокрого снега, гололед и гололедица, а также налипание мокрого снега на проводах.
В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
«Если во время сильного снегопада вы оказались на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей и остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач и других источников опасности», – сообщили в свердловском МЧС.
В случае происшествий необходимо звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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