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На свердловской трассе в заглохшем автобусе застрял сорок один школьник
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Вчера, 16 декабря, на 7 километре ЕКАД застрял автобус вместе с 41 учеником начальной школы из Верхней Пышмы. Дети направлялись на экскурсию в местную кондитерскую фабрику, но по дороге их транспорт заглох из-за проблем с двигателем.
Как сообщают в екатеринбургской Госавтоинспекции, после сообщения о застрявших на трассе детях, на место выехал наряд ДПС в составе старшего лейтенанта Евгения Кожевина и лейтенанта Ярослава Яковенцева. Прибыв на место, они вызвали резервный автобус и для оперативности проводили транспорт с включёнными проблесковыми маячками к месту, где школьников пересадили в ещё один автобус, который уже доставил их до кондитерской фабрики.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, благодаря своевременным действиям сотрудников ОВД школьники не успели замерзнуть.
Как сообщают в екатеринбургской Госавтоинспекции, после сообщения о застрявших на трассе детях, на место выехал наряд ДПС в составе старшего лейтенанта Евгения Кожевина и лейтенанта Ярослава Яковенцева. Прибыв на место, они вызвали резервный автобус и для оперативности проводили транспорт с включёнными проблесковыми маячками к месту, где школьников пересадили в ещё один автобус, который уже доставил их до кондитерской фабрики.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, благодаря своевременным действиям сотрудников ОВД школьники не успели замерзнуть.
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