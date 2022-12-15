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На бесплатный урок «Эльмашеведения» приглашает известный краевед
Общество
Фото Антона Каптелова
Микрорайон Эльмаш редко становится местом для проведения экскурсий. Гораздо чаще экскурсантов водят во вторую половинку Орджоникидзевского района Екатеринбурга — на Уралмаш. Исправить эту несправедливость взялся известный краевед и историк Евгений Бурденков.
Через неделю, 24-го декабря, Евгений Бурденков проведёт первый урок «Эльмашеведения». Причём, урок этот будет обоюдным — экскурсовод надеется не только рассказать историю некоторых эльмашевских уголков и зданий, но и услышать что-то неизвестное ему от местных жителей, которых в первую очередь приглашают к участию в этом проекте. Приглашение тем более соблазнительное, что не требует денежных вложений.
Первый урок «Эльмашеведения» пройдёт на улице Краснофлотцев, одной из самых протяжённых и оживлённых в микрорайоне. Именно с неё в 30-ые годы прошлого века началось построение и развитие Эльмаша. Какие люди жили на этой улице, какие истории происходили, какие строения достойны особого внимания — с этим Евгений Бурденков планирует разобраться вместе с эльмашевцами.
Начало «Эльмашеведения» ровно в полдень, в здании кинотеатра «Заря». Для участия желательна предварительная регистрация по ссылке.
Через неделю, 24-го декабря, Евгений Бурденков проведёт первый урок «Эльмашеведения». Причём, урок этот будет обоюдным — экскурсовод надеется не только рассказать историю некоторых эльмашевских уголков и зданий, но и услышать что-то неизвестное ему от местных жителей, которых в первую очередь приглашают к участию в этом проекте. Приглашение тем более соблазнительное, что не требует денежных вложений.
Первый урок «Эльмашеведения» пройдёт на улице Краснофлотцев, одной из самых протяжённых и оживлённых в микрорайоне. Именно с неё в 30-ые годы прошлого века началось построение и развитие Эльмаша. Какие люди жили на этой улице, какие истории происходили, какие строения достойны особого внимания — с этим Евгений Бурденков планирует разобраться вместе с эльмашевцами.
Начало «Эльмашеведения» ровно в полдень, в здании кинотеатра «Заря». Для участия желательна предварительная регистрация по ссылке.
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