Рыжей собаке нелюди не дали спокойной жизни и в лесу

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пока люди с большим сердцем пытаются помогать животным, оказавшимся в сложной ситуации, бездушные и безмозглые нелюди создают ещё больше проблем. Вы помните рыжего пса из лесной чащи, которого взялся подкармливать опекун изувеченной собачки Моти? Ему не дали покоя и в лесу!Недавно для лесного пса построили тёплую капитальную будку, чтобы не помёрз один в уральскую стужу. Но не прошло и недели — какие-то недоумки набрели на лесную будку (а, возможно даже, нашли целенаправленно после сообщений в соцсетях) и разломали её. Лохматый бродяжка вновь оказался без крова. Более того, начавшее просыпаться доверие в нём к людям опять разрушено, и он старается не показываться даже на глаза кормильцев.Есть опасение, что на рыжика могут начать охоту дог-хантеры. Не исключена вероятность, что разрушение будки — их рук дело. Оставлять теперь собаку в одиночестве небезопасно. Принято решение отловить его и перевезти в Екатеринбург, где он будет не на воле, но зато под охраной и опекой заботливых людей. На строительство вольера для лесного пса и на временное его содержание на стационаре в клинике «Неовит» объявлен сбор средств на общую сумму 46 тысяч рублей. Финансовую помощь можно переводить по номеру телефона +7 982 701 55 95, который привязан к картам нескольких банков.Отлов пса и строительство вольера взял на себя мотин опекун. Он уже разработал план вольера: «вольер будет размерами 3х1,5х2 с утепленной зимней будкой». После поимки собаки в «Неовите» будет проведено полное его обследование на предмет возможных заболеваний.