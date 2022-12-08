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На выходных в Свердловской области будет тепло и снежно

17.53 Пятница, 16 декабря 2022
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области и Екатеринбурге на выходных будет тепло. Температура воздуха поднимется до 0°С. Ожидаются снегопады.

В субботу, 17 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -9…-14°С, при прояснении до -19°С. Днем -4…-9°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -10…-12°С, днем -4…-6°С. Ветер юго-западный, западный со скоростью 4-9 м/сек.

В воскресенье, 18 декабря, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, местами сильный, налипание мокрого снега на провода. Ночью на юге -10…-15°С, на севере -17…-22°С. Днем на юге 0…-5°С, на севере до -10°С, на крайнем севере до -15°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный со скоростью 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.

В столице Урала ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, снег, мокрый снег. Ночью -10…-12°С, днем 0…-2°С. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем восточный со скоростью 4-9 м/сек.

Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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