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В Екатеринбурге парк «Уралмаш» перешел в управление ЦПКиО имени Маяковского
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
«Летний парк Уралмаш» в Екатеринбурге передали под управление администрации ЦПКиО имени Маяковского. В планах команды – заняться благоустройством парка в начале следующего года.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе парка Маяковского, в своей работе администрация будет опираться в том числе и на концепцию, созданную в 2019 году на основе общественных обсуждений и работы с жителями района.
В задачи ЦПКиО входит сделать комфортным, функциональным, всесезонным и безопасным пространство на Уралмаше. Также есть цель настроить финансовую модель, чтобы заработанные средства направлять на дальнейшее благоустройство и развитие парка.
В парке «Уралмаш» планируют обновить и доработать освещение, скамейки, урны и туалеты. В порядок приведут и дорожки – сделают их пригодными для занятий спортом и бега. В зимний период в парке организуют лыжню и каток с прокатом.
Также планируется обустроить качественный и доступный фудкорт, аттракционы для детей и устраивать мероприятия для всей семьи.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе парка Маяковского, в своей работе администрация будет опираться в том числе и на концепцию, созданную в 2019 году на основе общественных обсуждений и работы с жителями района.
В задачи ЦПКиО входит сделать комфортным, функциональным, всесезонным и безопасным пространство на Уралмаше. Также есть цель настроить финансовую модель, чтобы заработанные средства направлять на дальнейшее благоустройство и развитие парка.
В парке «Уралмаш» планируют обновить и доработать освещение, скамейки, урны и туалеты. В порядок приведут и дорожки – сделают их пригодными для занятий спортом и бега. В зимний период в парке организуют лыжню и каток с прокатом.
Также планируется обустроить качественный и доступный фудкорт, аттракционы для детей и устраивать мероприятия для всей семьи.
«При этом парк не будет перенасыщен развлечениями и общепитом. Благоустройство будет сосредоточено вокруг его основной функции – прогулок и отдыха на природе. Деревья в парке требуют особого обследования специалистами, в планах – сохранить их по максимуму, убрав только аварийные», – отметили в пресс-службе парка Маяковского.
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