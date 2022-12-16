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Инициатором установить буквы Z и V на здании мэрии Екатеринбурга был фейковый аккаунт
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга сегодня на пресс-конференции рассказал, что установить буквы Z и V на здании мэрии предложил фейковый аккаунт.
Мэр добавил, что вопросы новогоднего оформления города стоят на его «личном и особом контроле». Как украшать знаковые локации города, чиновники решают с партнерами.
«Как выяснилось, инициатор этого запроса – несуществующий человек. Мы его пытались найти. Такого студента в Юридической академии нет. Поэтому с кем вести этот разговор, честно говоря, не знаем», – прокомментировал Алексей Орлов данную инициативу.
Мэр добавил, что вопросы новогоднего оформления города стоят на его «личном и особом контроле». Как украшать знаковые локации города, чиновники решают с партнерами.
«Здесь надо понимать, что здание администрации – это все-таки памятник. Поэтому очень сдержанно вообще подходим ко всему, что можно повесить на фасаде. Это требует дополнительных согласований. Требует ресурсов. За счет бюджета, я вообще считаю, не уместно такое делать», – отметил глава города.
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