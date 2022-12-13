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В декабре в Екатеринбурге сокращаются сроки передачи показаний счетчиков
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В декабре в Екатеринбурге меняются сроки передачи показаний счетчиков на газ, воду, электричество и другие услуги. Информация об этом появилась на сайте Единого расчетного центра.
Как сообщают в ЕРЦ, перед новогодними праздниками показания приборов учета рекомендуется передать раньше, чтобы все квитанции были доставлены до наступления нового года. Это касается тех жителей, которые платят за коммунальные услуги в текущем месяце за текущий месяц, например, в декабре за декабрь.
Единый расчетный центр подготовил список управляющих компаний и даты передачи показаний в декабре этого года.
Как сообщают в ЕРЦ, перед новогодними праздниками показания приборов учета рекомендуется передать раньше, чтобы все квитанции были доставлены до наступления нового года. Это касается тех жителей, которые платят за коммунальные услуги в текущем месяце за текущий месяц, например, в декабре за декабрь.
«Обратите внимание на информационный блок в ноябрьской квитанции: там будут указаны актуальные даты, до которых необходимо передать показания», – отмечают в ЕРЦ.
Единый расчетный центр подготовил список управляющих компаний и даты передачи показаний в декабре этого года.
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