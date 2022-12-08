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Расширение дороги между Екатеринбургом и Берёзовским отложили
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сейчас основная магистраль между городами проходит по улицам Проезжей, Губахинской и Трудовой, которые находятся в черте Екатеринбурга и имеют по одной полосе в каждую сторону движения. На границе Берёзовского дорога становится четырёхполосной.
В 2021 году было заявлено о планах реконструировать вышеперечисленные улицы, расширив их до шести полос, из которых две — выделенные для автобусов, был утверждён проект, и озвучены ориентировочные сроки – к 300-летию Екатеринбурга.
Однако сейчас стало известно, что реализация проекта сдвинута на неопределённый срок. Об этом рассказал мэр Берёзовского Евгений Писцов в интервью информагентству «Уральский меридиан». По словам Писцова, власти Екатеринбурга отказались от расширения дороги в 2023 году.
Писцов также отметил, что нужно не допустить дополнительной нагрузки на узкую дорогу в виде фур, направляющихся в новый ТЛЦ «Уральский» — глава города-спутника Екатеринбурга надеется, что в течение ближайших двух лет будет построена новая дорога до областного центра, которая начнётся от места стыковки ЕКАД и Режевского тракта.
В 2021 году было заявлено о планах реконструировать вышеперечисленные улицы, расширив их до шести полос, из которых две — выделенные для автобусов, был утверждён проект, и озвучены ориентировочные сроки – к 300-летию Екатеринбурга.
Однако сейчас стало известно, что реализация проекта сдвинута на неопределённый срок. Об этом рассказал мэр Берёзовского Евгений Писцов в интервью информагентству «Уральский меридиан». По словам Писцова, власти Екатеринбурга отказались от расширения дороги в 2023 году.
Согласно проекту, дорога между Екатеринбургом и Берёзовским должна стать 6-полосной. Кроме того, проектом планировки предусматривается организация рекреационной зоны на северном берегу Шарташа.
Писцов также отметил, что нужно не допустить дополнительной нагрузки на узкую дорогу в виде фур, направляющихся в новый ТЛЦ «Уральский» — глава города-спутника Екатеринбурга надеется, что в течение ближайших двух лет будет построена новая дорога до областного центра, которая начнётся от места стыковки ЕКАД и Режевского тракта.
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