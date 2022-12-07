Возрастное ограничение 18+

Арамиль, Богданович и Нижний Тагил оказались рекордсменами по воровству электроэнергии

20.42 Четверг, 15 декабря 2022
Общество
Фото: Юлия Медведева
Специалисты акционерного общества «Облкоммунэнерго» подсчитали объём неучтённого потребления электроэнергии в Свердловской области. Выяснилось, что за 10 месяцев 2022-го года «мимо кассы» прошло 5,6 миллионов киловатт-часов.

Заодно энергетики составили антирейтинг населённых пунктов, которые больше других неучтённо потребляют электричество. Чемпионом оказался город Арамиль. Не слишком сильно отстают от него Богданович и Нижний Тагил.

Согласно данным «Облкоммунэнерго», 91% безучетного потребления электроэнергии приходится на юридических лиц. Причём, по сравнению с прошлым годом, аппетиты организаций и компаний, старающихся пользоваться электроэнергией и не платить за неё, значительно выросли — объём безучётных киловатт-часов, употребляемых ими, вырос на 78%. Каждый выявленный случай безучётного потребления электроэнергии составляется акт и потребитель получает счёт с предложением оплатить «халяву».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Свердловская область попала в топ-7 регионов РФ по объему госдолга
07 декабря 2022
Заболеваемость ОРВИ продолжает расти в Свердловской области
13 декабря 2022
Депутаты свердловского Заксобрания приняли бюджет области на 2023 год
06 декабря 2022
Богдановичу и Заречному направили еще 85 млн рублей на дорожное строительство
15 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«В обществе меняется отношение к болезни». Глава фонда, занимающегося ВИЧ, о ситуации с ВИЧ в России и о том, можно ли называть её эпидемией

Директор екатеринбургского фонда «Новая жизнь» о последствиях запугивания людей ВИЧ-инфекцией и будущей профилактики заболевания
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
20:59 По области разыскивают жительницу Североуральска, исчезнувшую вместе с машиной
20:56 Расширение дороги между Екатеринбургом и Берёзовским отложили
20:42 Арамиль, Богданович и Нижний Тагил оказались рекордсменами по воровству электроэнергии
20:06 Снежными новогодними персонажами украшает улицу жительница Красноуфимска
19:44 Не выходя на свободу сиделица женской колонии в Краснотурьинске «заработала» новый срок
19:01 По следам Старика Букашкина экскурсантов из музея уведут на улицы Екатеринбурга
18:38 Любитель нарушать ПДД устроил ДТП на Режевском тракте
17:52 На главной площади Екатеринбурга установили новогоднюю ель
17:28 Экс-директор школы на Урале подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
16:53 В екатеринбургском НПО автоматики назначен новый гендиректор
16:24 В Новоуральске работникам предприятия-банкрота наконец выплатили зарплату
15:57 Red Wings открыла рейсы из Екатеринбурга в Египет
15:25 Богдановичу и Заречному направили еще 85 млн рублей на дорожное строительство
14:51 На парковке около детской поликлиники в Екатеринбурге произошел пожар
14:24 Лыжник из Екатеринбурга вошел в сборную России
13:52 Путеводитель по Химмашу выпустил Музей истории Екатеринбурга
13:23 За сутки в Свердловской области выявили 378 случаев коронавируса
13:00 Новый начальник екатеринбургского Дома офицеров уволил «теневого» руководителя учреждения
12:51 Свердловские аграрии получат господдержку на производство овощей
12:24 В Екатеринбурге будут ловить нарушителей ПДД на пешеходных переходах
11:50 Прожиточный минимум в Свердловской области в 2023 году увеличится на 14,8%
11:22 Свердловчанину грозит до 10 лет колонии за нападение с ножом на прохожего
10:59 В Екатеринбурге стартует сбор предложений по территориям для благоустройства в 2024 году
10:28 В Свердловской области подорожали овощи
09:55 Новым министром экономики Свердловской области стал Руслан Садыков
09:22 Две ледовые переправы действуют в Свердловской области
Все новости Свердловской области
18:52 Путин анонсировал масштабную программу для борьбы с сахарным диабетом
18:28 Председатель ЛДПР Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию
18:12 Путин заявил о снижении уровня бедности в России
16:28 Житель Красноярска получил штраф за то, что перевозил четырех маленьких детей в багажнике
15:42 В Нижневартовске родители требуют вернуть учителя, уволенного после поножовщины в школе
13:50 Самолет АН-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево
13:24 Во Франции на фоне беспорядков после полуфинала ЧМ погиб 14-летний подросток
12:35 Ярославский блогер оштрафован за недостаточный размер букв в иноагентской маркировке
11:25 Во Франции прошла волна беспорядков после полуфинала ЧМ по футболу
10:41 На производственной площадке Ангарской нефтехимической компании крупный пожар, погибли два человека
17:31 Власти Коми не смогли спасти от закрытия Печорское речное училище, признанное «экономически нецелесообразным»
16:10 Губернатор Старовойт: в Курской области 18 тысяч человек остаются без света из-за снегопада
15:41 МВД: в Томской области грузовик столкнулся со «скорой», погибли 4 человека
14:56 В Новосибирске стоимость поездки в метро повысят до 30 рублей
14:36 В Туве на воспитательницу завели уголовное дело за жестокое обращение с двухлетним малышом
13:56 Хинштейн: бывший генерал Росгвардии подозревается в крупном мошенничестве при закупках имущества
13:12 Глава СК поручил проверить ситуацию с замерзающим селом в Бурятии
12:46 В Иркутской области из-за крупной коммунальной аварии жители остались без отопления в морозы
12:02 В Оренбургской области полицейские получили сроки за пытки задержанного
11:29 Составлен рейтинг регионов России по доступности жилья
10:20 Землетрясение в Иране было предсказано российскими футурологами еще в прошлом году
18:19 Муниципальный депутат Горинов заболел в колонии, ему не оказывают медпомощь
17:31 В красноярской школе на уроке химии взорвались реактивы, 8 учеников получили токсическое отравление
17:09 Третьяковская галерея перестала выдавать красивые билеты из-за проблем с бумагой
15:48 В Кемеровской области 13 чиновников задержаны по делу о незаконной рубке леса
15:05 Депутат ГД Ткачев попросил Роскомнадзор разблокировать Твиттер
Все новости России и мира
20:59 По области разыскивают жительницу Североуральска, исчезнувшую вместе с машиной
20:56 Расширение дороги между Екатеринбургом и Берёзовским отложили
20:42 Арамиль, Богданович и Нижний Тагил оказались рекордсменами по воровству электроэнергии
20:06 Снежными новогодними персонажами украшает улицу жительница Красноуфимска
19:44 Не выходя на свободу сиделица женской колонии в Краснотурьинске «заработала» новый срок
19:01 По следам Старика Букашкина экскурсантов из музея уведут на улицы Екатеринбурга
18:38 Любитель нарушать ПДД устроил ДТП на Режевском тракте
17:52 На главной площади Екатеринбурга установили новогоднюю ель
17:28 Экс-директор школы на Урале подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
16:53 В екатеринбургском НПО автоматики назначен новый гендиректор
16:24 В Новоуральске работникам предприятия-банкрота наконец выплатили зарплату
15:57 Red Wings открыла рейсы из Екатеринбурга в Египет
15:25 Богдановичу и Заречному направили еще 85 млн рублей на дорожное строительство
14:51 На парковке около детской поликлиники в Екатеринбурге произошел пожар
14:24 Лыжник из Екатеринбурга вошел в сборную России
14:12 Сельхозземли будут использоваться эффективнее
13:52 Путеводитель по Химмашу выпустил Музей истории Екатеринбурга
13:23 За сутки в Свердловской области выявили 378 случаев коронавируса
13:00 Новый начальник екатеринбургского Дома офицеров уволил «теневого» руководителя учреждения
12:51 Свердловские аграрии получат господдержку на производство овощей
12:47 Разработка ученых Пермского Политеха позволит безопасно транспортировать попутный нефтяной газ
12:45 Стали известны Центры культуры Пермского края 2023 года
12:24 В Екатеринбурге будут ловить нарушителей ПДД на пешеходных переходах
11:50 Прожиточный минимум в Свердловской области в 2023 году увеличится на 14,8%
11:22 Свердловчанину грозит до 10 лет колонии за нападение с ножом на прохожего
11:00 Прикамец лишился иномарки из-за многомиллионного долга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK