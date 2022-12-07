Арамиль, Богданович и Нижний Тагил оказались рекордсменами по воровству электроэнергии

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Специалисты акционерного общества «Облкоммунэнерго» подсчитали объём неучтённого потребления электроэнергии в Свердловской области. Выяснилось, что за 10 месяцев 2022-го года «мимо кассы» прошло 5,6 миллионов киловатт-часов.Заодно энергетики составили антирейтинг населённых пунктов, которые больше других неучтённо потребляют электричество. Чемпионом оказался город Арамиль. Не слишком сильно отстают от него Богданович и Нижний Тагил.Согласно данным «Облкоммунэнерго», 91% безучетного потребления электроэнергии приходится на юридических лиц. Причём, по сравнению с прошлым годом, аппетиты организаций и компаний, старающихся пользоваться электроэнергией и не платить за неё, значительно выросли — объём безучётных киловатт-часов, употребляемых ими, вырос на 78%. Каждый выявленный случай безучётного потребления электроэнергии составляется акт и потребитель получает счёт с предложением оплатить «халяву».