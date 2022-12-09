Снежными новогодними персонажами украшает улицу жительница Красноуфимска

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пока власти российских мегаполисов вбухивают большие бюджеты в новогодние украшения площадей, пожилая жительница Красноуфимска привела на свою улицу снежных Деда Мороза и Снегурочку совершенно бесплатно.Возле своего дома на улице Интернациональной Таисия Сергеева вылепила снеговиков, — рассказывает ВК-сообщество «Фото Красноуфимск». Но не простых, а в виде хозяина новогодних праздников Деда Мороза и его внучки Снегурочки. К делу женщина подошла основательно. Снежные фигуры соорудила большими, выше человеческого роста, а шубы их ещё и раскрасила при помощи водоэмульсионной краской и колера. Получилось не хуже, чем у профессионалов, которых нанимают администрации городов для схожих работ.Как сообщают жители Красноуфимска, Таисия Сергеева старается украсить улицу и в тёплые сезоны. Летом она разбивает возле дома клумбы, по которым «плавают» рукотворные лебеди.