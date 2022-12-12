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По следам Старика Букашкина экскурсантов из музея уведут на улицы Екатеринбурга
Общество
Старик Букашкин на картине одного из своих коллег (собрание Музея андеграунда)
Экскурсия, посвящённая памяти легендарного самобытного уральского художника Евгения Малахина, больше известного под творческим псевдонимом «Старик Букашкин», пройдёт в Екатеринбурге. Состоится она только один раз — в ближайшую субботу, 17-го декабря.
Экскурсию «По следам Старика Букашкина» поведёт известный журналист и гид Светлана Толмачёва. А начнётся путешествие по творчеству неординарного мастера в Музее истории архитектуры и дизайна (улица Горького, 4а), где последние дни работает выставка «Перед глазами весь огромный мир…». На ней выставлены «букашкинские» произведения в различных форматах и жанрах, от расписных досочек до рукописных книжечек «Народного дворника России».
Из залов музеев экскурсия перетечёт на морозные улицы, в частности — на улицу Толмачёва, где сохранился стрит-арт художественного общества «Картинник», одним из основателей которого был Евгений Малахин. Оттуда экскурсантов проведут на проспект Ленина, где во дворе одного из домов скрывается «Тропа Букашкина», ряд уличных работ художника, которые официально признаны культурной ценностью Екатеринбурга.
Начало субботней прогулки по местам «букашкинской славы» — 14:00. Примерная продолжительность экскурсии 2 с половиной часа. Дополнительные подробности — по ссылке.
Экскурсию «По следам Старика Букашкина» поведёт известный журналист и гид Светлана Толмачёва. А начнётся путешествие по творчеству неординарного мастера в Музее истории архитектуры и дизайна (улица Горького, 4а), где последние дни работает выставка «Перед глазами весь огромный мир…». На ней выставлены «букашкинские» произведения в различных форматах и жанрах, от расписных досочек до рукописных книжечек «Народного дворника России».
Из залов музеев экскурсия перетечёт на морозные улицы, в частности — на улицу Толмачёва, где сохранился стрит-арт художественного общества «Картинник», одним из основателей которого был Евгений Малахин. Оттуда экскурсантов проведут на проспект Ленина, где во дворе одного из домов скрывается «Тропа Букашкина», ряд уличных работ художника, которые официально признаны культурной ценностью Екатеринбурга.
Начало субботней прогулки по местам «букашкинской славы» — 14:00. Примерная продолжительность экскурсии 2 с половиной часа. Дополнительные подробности — по ссылке.
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