На главной площади Екатеринбурга установили новогоднюю ель

«Специалистам потребовалась неделя, чтобы вернуть пышную зеленую юбку владелице. Сейчас ситуация исправлена и новогоднее дерево готовится предстать перед горожанами во всем своем великолепии», – уверяют в мэрии.



Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В ледовом городке на площади 1905 года в Екатеринбурге установили новогоднюю ель высотой почти 30 метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Напомним, ель привезли в уральскую столицу в ночь на 8 декабря из лесного хозяйства, расположенного в 200 километрах от Екатеринбурга. В пути дерево «растеряло» часть своего убранства.Новогоднюю ель украсят шатром гирлянд, а вокруг будут расположены ледяные подарки с веточками рябины. Арки будут украшены светящейся надписью «300 лет» в честь юбилея Екатеринбурга. Помимо елки на площади появятся горки, чашки, лабиринт, репродукция первой екатеринбургской крепости и другие украшения.Ледовый городок откроется 30 декабря и будет работать до 15 января 2023 года.