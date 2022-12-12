В екатеринбургском НПО автоматики назначен новый гендиректор

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова» назначен новый гендиректор – Михаил Изюмов. Ранее он работал в самарском АО «РКЦ „Прогресс“» – материнской структуре НПО автоматики.Михаил Изюмов имеет ученую степень кандидата технических наук. Он руководил пусками на космодромах Байконур, Плесецк и Восточный. Также был руководителем операций по запуску на космодроме Куру во Французской Гвиане.Предыдущий руководитель Андрей Мисюра, возглавлявший НПО с 2016 года, ушел на новое место работы. Об этом сообщили в пресс-центре предприятия.НПО автоматики является ведущим российским предприятием в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники.