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В екатеринбургском НПО автоматики назначен новый гендиректор
Общество
Фото: официальный сайт НПО автоматики / npoa.ru
В Екатеринбурге АО «Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова» назначен новый гендиректор – Михаил Изюмов. Ранее он работал в самарском АО «РКЦ „Прогресс“» – материнской структуре НПО автоматики.
Михаил Изюмов имеет ученую степень кандидата технических наук. Он руководил пусками на космодромах Байконур, Плесецк и Восточный. Также был руководителем операций по запуску на космодроме Куру во Французской Гвиане.
Предыдущий руководитель Андрей Мисюра, возглавлявший НПО с 2016 года, ушел на новое место работы. Об этом сообщили в пресс-центре предприятия.
НПО автоматики является ведущим российским предприятием в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники.
Михаил Изюмов имеет ученую степень кандидата технических наук. Он руководил пусками на космодромах Байконур, Плесецк и Восточный. Также был руководителем операций по запуску на космодроме Куру во Французской Гвиане.
Предыдущий руководитель Андрей Мисюра, возглавлявший НПО с 2016 года, ушел на новое место работы. Об этом сообщили в пресс-центре предприятия.
НПО автоматики является ведущим российским предприятием в области разработки и изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетно-космической техники.
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