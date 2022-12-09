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В Новоуральске работникам предприятия-банкрота наконец выплатили зарплату
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Новоуральске работникам предприятия-банкрота «Экомаш+Урал» наконец выплатили долги по зарплате на общую сумму более 5,9 миллиона рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки было установлено, что в компании «Экомаш+Урал» образовалась задолженность перед 39 работниками по заработной плате в размере свыше 6,5 миллиона рублей. Конкурсному управляющему предприятия прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушение.
После вмешательства надзорного ведомства работникам выплатили зарплату на общую сумму более 5,9 миллиона рублей.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, во время проверки было установлено, что в компании «Экомаш+Урал» образовалась задолженность перед 39 работниками по заработной плате в размере свыше 6,5 миллиона рублей. Конкурсному управляющему предприятия прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушение.
После вмешательства надзорного ведомства работникам выплатили зарплату на общую сумму более 5,9 миллиона рублей.
«Погашение оставшейся суммы задолженности остается на контроле прокуратуры», – добавили в надзорном ведомстве.
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