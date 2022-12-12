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Red Wings открыла рейсы из Екатеринбурга в Египет
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings открывает полеты из Екатеринбурга на курорты Египта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Сегодня авиакомпания выполнила первый рейс из Екатеринбурга в Хургаду. Самолет Boeing 777-200 вылетел из Кольцово с полной загрузкой.
Кроме того, с 20 декабря Red Wings начнет выполнять полеты в Шарм-Эль-Шейх, также на самолете Boeing 777-200.
Рейсы авиакомпании между Екатеринбургом и курортами Египта запланированы раз в 10-11 дней в каждом направлении.
Сегодня авиакомпания выполнила первый рейс из Екатеринбурга в Хургаду. Самолет Boeing 777-200 вылетел из Кольцово с полной загрузкой.
Кроме того, с 20 декабря Red Wings начнет выполнять полеты в Шарм-Эль-Шейх, также на самолете Boeing 777-200.
Рейсы авиакомпании между Екатеринбургом и курортами Египта запланированы раз в 10-11 дней в каждом направлении.
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