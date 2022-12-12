Red Wings открыла рейсы из Екатеринбурга в Египет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания Red Wings открывает полеты из Екатеринбурга на курорты Египта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.Сегодня авиакомпания выполнила первый рейс из Екатеринбурга в Хургаду. Самолет Boeing 777-200 вылетел из Кольцово с полной загрузкой.Кроме того, с 20 декабря Red Wings начнет выполнять полеты в Шарм-Эль-Шейх, также на самолете Boeing 777-200.Рейсы авиакомпании между Екатеринбургом и курортами Египта запланированы раз в 10-11 дней в каждом направлении.