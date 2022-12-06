Богдановичу и Заречному направили еще 85 млн рублей на дорожное строительство

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На строительство путепровода в Богдановиче и второй очереди улицы Энергетиков в Заречном направили дополнительные средства из областного бюджета. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.Строительство моста в Богдановиче над железнодорожными путями на трассе Екатеринбург – Тюмень началось в начале сентября этого года. Мост соединит северную и южную части Богдановича. Предполагается, что это избавит местных жителей от пробок. Также запланирована реконструкция перекрестка Кунавина — Рокицанская — Первомайская, чтобы предотвратить пробки при съезде с нового моста.Согласно постановлению правительства, в этом году Богданович получит еще 50 миллионов рублей на строительство путепровода. Общая стоимость проекта составляет 324 миллиона рублей.Еще 35 миллионов рублей дополнительно выделили Заречному городскому округу. Средства направят на строительство второй очереди улицы Энергетиков.